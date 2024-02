Ronaldinjo igrao nožni tenis u rijalitiju (VIDEO)

Bivši brazilski fudbaler Ronaldinjo (43) ušao je u rijaliti program "Survajvor".

Kako bi finansirao svoj životni stil, čarobnjak s loptom je sudjelovao je u svakakvim projektima, a sada će postati privremeni dio turske verzije popularnog rijalitija. Nekadašnji Barselonin ofanzivac proveo je dan u šou, a u dresu Džejson Tejtuma iz Boston Seltiksa s takmičarima "Survajvora" je zaigrao nožni tenis i oduševio sve svojom pojavom

Osim po onome što je pokazao na terenu, već je tokom karijere bio poznat po uživanju u lagodnom životu i noćnim provodima, a nakon karijere je to podigao na potpuno novi nivo. Imao je probleme s alkoholom, ali i kriminalom, pa je tako u Paragvaju završio u zatvoru.

Ronaldinjo je igrao za Gremio, PSŽ, Barselonu, Milan, Flamengo, Atletiko Mineiro, Kueretaro i Fluminense. Svjetski prvak s Brazilom bio je 2002. godine, a 2004. i 2005. je osvojio Zlatnu loptu. Za Brazil je u 97 nastupa postigao 33 gola, piše Index.

golaço de bicicleta do ronaldinho no No Limite da Turquia.mp4 pic.twitter.com/xECCt0TvHq