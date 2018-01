Ronaldinjo napisao "oproštajno pismo" fudbalu

Veliki majstor fudbala Ronaldinjo riješio je da završi karijeru i zvanično.

Iako ga godinama nema u vrhu fudbala, jer se 2011. poslije igranja za Milan povukao sa velike scene i igrao gotovo rekreativno u Brazilu, Ronaldinjo je bio i ostao bog fudbala.

Posljednju sezonu odigrao je u Flumineseu 2015. godine. Sada je riješio da kaže konačno zbogom fudbalu i to je napisao na Instagramu, prenosi "Telegraf.rs".

Objavu prenosimo u cjelosti:

"Hvala ti moj Bože za ovaj život što si mi dao, porodicu, prijatelje i moju profesiju. Poslije skoro tri decenije posvećenosti fudbalu, ja sam rekao zbogom mom najvećem snu, snu koji se ostvario. Radio sam ono što volim skoro 20 godina profesionalno i još 10 godina kao dječak. Živio sam intenzivno ovaj dječiji san, svaki momenat, putovanja, pobjede, porazi, himna, ulazak u tunel, svlačionicu, na teren, kopačke koje sam koristio, dobre i loše lopte, priznanja koja sam ostvario, zvijezde s kojima sam igrao, oni kojima sam se divio i oni koji i dalje igraju i kojima se i dalje divim!

U svakom slučaju, sve je bilo fenomenalno. Moj otac i porodica su me podržavali mnogo da stignem ovdje, to je bio timski napor. Došli smo do kraja prve staze, ove predivne priče.

Znate me i i znate da sam stidljiv i da nemam naviku da puno pričam., ali moram da se zahvalim od srca, iz duše, za sve što sam uradio i volio, svim trenerima, saigračima, vođama, navijačima koji su bili za i protiv mene, vozačima autobusa, dječacima koji skupljaju lopte, garderoberima, sudijama, novinarima... Hvala vam što smo ovu priču napravili zajedno. Bez vas ne bi bilo moguće.

U Martu ću zvanično objaviti kako će izgledati oproštaj i kakav će biti sljedeći korak. Za sada, ovo je moja zahvalnost. Hvala vam mnogo što ste bili izvor moje inspiracije, i saradnici u mnogim pobjedama. Hvala vam za poruke podrške".