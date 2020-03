Ronaldinjo nastavlja da se zabavlja u zatvoru

Legendarni Ronaldinjo se već 25 dana nalazi u paragvajskom zatvoru, ali to ga ne sprečava da se dobro zabavlja.

Čuveni brazilski fudbaler je iza rešetaka završio zbog ilegalnog pokušaja da uđe u tu zemlju s lažnim pasošem i već više od tri nedjelje čeka na suđenje.

Ronaldinjo je nedavno proslavio 40. rođendan, a iza zatvorskih zidina glavna je zvijezda.

Happy Sunday - here is Ronaldinho playing “piki volley” in Paraguayan prison. pic.twitter.com/SLfTbj93IU