Legendarni Ronaldinjo predvodi Zeleni marš u Maroku, a pored njega tu su Rene Igita, Karlos Valderama, Havijer Saviola, El Hađi Dijuf…

Sjećanje na Zeleni marš, tog 6. novembra 1975. godine 350.000 nenaoružanih Marokanaca marširalo je kroz Saharu i isteralo španske kolonijaliste iz svoje zemlje.

Istorija. Da se pamti i slavi. A imaće danas Marokanci šta da slave, jer u Lajun danas stižu fudbalski bogovi!

Predvođeni najvećim na Olimpu! Dobro, možda ne najvećim, ali ako bismo morali da dijelimo božanska svojstva fudbalerima Ronaldinjo bi bio personifikacija hedonizma, uživanja i radosti. A baš Ronaldinjo će predvoditi brojne asove koji će u El Ajunu odigrati revijalnu utakmicu povodom marokanskog praznika.

Biće tu i zemljak mu Ronaldo, takođe dobitnik Zlatne lopte, pa Argentinci Havijer Saviola i Roberto Ajala, Kolumbijci Karlos Valderama i Rene Igita, dalje šampion sveta sa Italijom 2006. Đanluka Zambrota, zatim Klarens Sedorf, lokalni heroji iz Afrike El Hađi Dijuf, Kalidu Fadiga, Tunišanin Zuber Beja, Egipćanin Mido, legendarni Abedi Pele...

Obećava spektakl. Uostalom, Ronaldinjo sam na terenu je spektakl. Prisetite se samo kako je on to radio. Svaki potez bio je vredan divljenja. Urezan u mozak svakog fudbalskog zaluđenika. Ne zaboravlja se to...