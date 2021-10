Ronaldinjo sišao na teren da bi pozdravio Mesija

Veoma lijepa scena viđena je u utorak uveče na "Parku prinčeva".

Pari Sen Žermen je pobijedio Lajpcig poslije preokreta rezultatom 3:2, a dva gola postigao je Lionel Mesi.

No, veoma interesantna scena viđena je prije početka susreta tokom zagrijavanja.

Na teren je iz lože stadiona sišao Ronaldinjo, takođe bivši igrač "svetaca", ali i Barselone gdje je igrao sa Mesijem.

Došao je da bi pozdravio omalenog Argentinca, zagrlio ga i potom su proćaskali prije nego što se Ronaldinjo vratio u ložu, prenosi B92.

Forget all the goals. This is the highlight of the night so far. Messi Ronaldinho pic.twitter.com/llRJGJwTjE