Ronaldo: Nisam očekivao aplauze Juventusovih navijača

Najbolji fudbaler svijeta i prva zvijezda Real Madrida Kristijano Ronaldo priznao je da nije očekivao da će mu navijači Juventusa aplaudirati poslije sjajnog gola makazicama.

Ronaldo je sa dva gola i asistencijom za Marsela obilježio prvi meč četvrtfinala Lige šampiona u Torinu (3:0), toliko da je zaslužio ovacije italijanskih pristalica nakon atraktivnog pogotka.

"To je bio nevjerovatan momenat. Jedino što mogu da kažem je 'hvala' navijačima Juventusa. Njihova reakcija je bila baš prijatna. Nikada tako nešto nisam doživeo u karijeri i zato sam srećan", rekao je Ronaldo za sajt UEFA.

Cristiano Ronaldo: "I didn't expect to score that goal." #UCL pic.twitter.com/ekUv0j5ZUd

Portugalac je postao prvi fudbaler ikad u Ligi šampiona koji je na 10 utakmica u nizu bio strijelac (na svakom meču ove sezone u LŠ) i nadmašio Ruda van Nistelroja.

"Kakav sam gol dao? Fantastičan, šta da kažem... Nisam očekivao da ću dati takav pogodak, ali je najvažnije da smo pobijedili. Pogodili smo tri puta mrežu Juventusa, velikog tima, igrali odlično i zadovoljni smo", zaključio je Ronaldo.

Ronaldo je sada na brojki od 39 golova ove sezone, što ga čini najboljim strelcem Evrope.

You can watch this goal again and again #CR7 #Ronaldo #JUVRMA #UCL pic.twitter.com/eXLmfQowiA