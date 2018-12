Ronaldo: Trenirao sam jer sam morao, a Kristijano to voli

Ronaldo Luis Nasaro de Lima, nekada jedan od najboljih fudbalera svijeta, u razgovoru za italijanske medije otkrio je razliku između njega i Kristijana Ronalda, koji je danas dominantan u svjetskom fudbalu. Prema riječima Brazilca, ključna razlika između njih dvojice je to što je on trenirao zato što je morao, a Portugalac to radi jer voli.

“Razlikujemo su u smislu našeg položaja na terenu i našeg tumačenja igre, iako Kristijano sada igra bliže poziciji centralnog napadača. On ima drugačiji pristup prilaska golu, uz respekt prema onome kako sam ja to radio, a cilj nam je isti. Mislim da smo jednaki u našoj želji za postizanjem golova, ali nije slučajno da je Kristijano na vrhunskom nivou u 33. godini. Ima samo nekoliko igrača koji tako brinu o svom tijelu i tako silno žele da napreduju“, kazao je Ronaldo i dodao:

“Ne kažem da je način na koji treniramo potpuno suprotan, ali je svakako drugačiji. Trenirao sam zato što sam morao, a on to radi jer voli.“

Ronaldo je tokom karijere koja je trajala od 1993. do 2011. godine tri puta bio proglašen za najboljeg fudbalera svijeta. S druge strane portugalski Ronaldo je do sada pet puta bio prvo ime svjetskog fudbala. No, Brazilac smatra da se ne mogu uspoređivati, jer je konkurencija u njegovo i u sadašnje vrijeme potpuno drugačija.

“Razlika između nas je devet godina, ali godine u kojima smo igrali su potpuno različite. Ne želim da kažem da je vrijeme kada sam ja igrao bilo teže, ali smo se suočavali sa različitim situacijama i protivnicima. Kada je riječ 'Zlatna lopta', tu je sve jasno, to je nagrada koja se dodjeljuje na osnovu rezultata. Ove godine na Svjetskom prvenstvu Luka Modrić s Hrvatskom imao je bolji turnir od Kristijana s Portugalom“, jasan je Ronaldo.

Danas 42-godišnji Ronaldo tokom blistave karijere je igrao za Kruzeiro, PSV Ajndhoven, Barselonu, Inter, Real Madrid, Milan i Korintians. Za reprezentaciju Brazila, s kojom je po dva puta bio šampion svijeta i Južne Amerike, nastupio je 98 puta i postigao 62 gola.