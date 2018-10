Ronaldo: Zbog Pereza sam napustio Real

Petostruki najbolji fudbaler svijeta Kristijano Ronaldo otkrio je da je predsjednik Reala Florentino Perez razlog zašto je napustio Madrid i prešao u Juventus.

Ronaldo je dodao da je osjetio da više nije bio vrednovan koliko zaslužuje poslije brojnih titula, odnosno tri uzastopne Lige šampiona i da je zato u transferu vrijednom 100 miliona evra pojačao Juventus.

"Osjećao sam unutar kluba, prije svega od predsjednika, da me ne tretiraju kao kada sam došao. Pet godina u Realu bio sam Kristijano Ronaldo, a potom sve manje. Perez me je gledao drugim očima, kao da nisam bio nezamjenjiv", rekao je Ronaldo za Frans fudbal.

Za Pereza dodaje da je uvijek imao utisak da se ne trudi da ga zadrži u kraljevskom klubu, a veliki uticaj na njegovu odluku imao je i odlazak trenera Zinedina Zidana.

"Da je sve bilo stvar novca otišao bih u Kinu i zarađivao pet puta više nego u Juventusu ili Realu. Nisam došao u Juventus zbog novca. U Madridu sam zarađivao isto, ako ne i više. Razlika je u tome što su me u torinskom klubu zaista željeli. Jasno su mi to stavili do znanja i pokazali djelima", navodi Portugalac.

Osvajanje Zlatne lopte po šesti put, naglašava, nije mu opsesija.

"Ne postavljam to pitanje u ovim uslovima. Već znam, u srcu, da sam jedan od najboljih igrač u istoriji. Naravno da želim da osvojim opet Zlatnu loptu, bila bi laž da kažem suprotno. Mislim da je zaslužujem", završava Ronaldo.

Ronaldo je imao spor početak u Juventusu, ali je u posljednje vrijeme uhvatio svoj ritam i stigao do brojke od sedam golova na 10 utakmica u Seriji A.