Ronaldo birao: Đoković ili Nadal? (VIDEO)

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo očigledno je postao i jutjuber.

Pokrenuo je kanal na ovoj platformi i za nekoliko sati dostigao više od milion pretplatnika.

Ronaldo je sa svojom djevojkom Georginom Rodriges objasnio čime će se sve baviti, a već je odradio i neke izazove.

Stigao je da odigra i "This or That", birajući između sportova, sportista itd.

Morao je i da se opredijeli – Novak Đoković ili Rafael Nadal?

Čini se da mu je to pitanje predstavljalo najveći teret, tako da je na kraju ostao nedorečen – nije mogao da se odluči, prenosi b92.

