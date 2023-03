Ronaldo "divljao" u Saudijskoj Arabiji

Fudbaleri Al Nasra su uspeli da se plasiraju u polufinale Kupa Saudijske Arabije, pošto su sa 3:1 slavili protiv Al Abhe, gde je Kristijano Ronaldo imao jednu veoma bledu utakmicu, koju je obeležilo i nesportsko ponašanje.

Ronaldo nije bio na visini zadatka i onoga što se od njega očekuje, a sve je eskaliralo krajem prvog poluvremena. Taman je Portugalac krenuo u kontru, kada je sudija odlučio da prekine taj napad i svira kraj, koji je iznervirao fudbalera.

Potom je Ronaldo uzeo loptu u ruke i ispucao je daleko, zbog čega je dobio žuti karton.

To nije sve, pošto je Ronaldo i na kraju samog meča zamijenjen, zbog čega takođe nije bio pretjerano srećan.

Na kraju krajeva, za Ronalda i ekipu je najbitnije da su prošli u narednu fazu takmičenja, prenosi Telegraf.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm