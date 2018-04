Ronaldo ima 33, ali njegov organizam je mlađi deset godina

Vidjeli smo i protiv Juventusa, da Ronaldo ima muskulaturu kao Hulk, a svi podaci kojima raspolažu naučnici kao i treneri na mjerenjima pokazuju da je njegovo tijelo zapravo mlađe deset godina nego što jeste.

On ima mnogo manji procenat masti u odnosu na prosjek kod profesionalnih fudbalera, što je posljedica života, rigoroznih pravila kojih se pridržava i koja ne primjenjuje gotovo nijedan profesionalni fudbaler.

Neki detalji su dostupni javnosti, ne jede šećer, ne pije nikada alkohol, niti pomišlja na nesportski život čak i kada je na odmoru.

Ronaldo jede poslije utakmica, ali, kako kaže Pol Klement koji ga je kao pomoćnik Anćelotiju trenirao dvije godine, dok ostali igrač odu poslije toga na spavanje ili u provog, Ronaldo pliva sa sinom Tijagom ili sam.

Za njega nema predaha, poslije plivanja ide u komoru za zamrzavanje, taj savjet je dobio od Riberija, tri minuta na temperaturi od -150 do -200 čine čudo za regeneraciju mišića.

Uz to, opsjednut je teretanom do te mjere da su u Realu bili zabrinuti, ali je on vremenom naučio da dozira vježbanje. Ima i plan da otvori lanac teretana i da podijeli svoja iskustva, kada završi karijeru.

Nasmijao se na pitanje novinara da li svaki dan radi 5.000 trbušnjaka i rekao da bi to samo ludak mogao sebi da napravi jer to znači sigurnu povredu.

Njegove metode su sofisticiranije, nakon bazena, prođe kroz cijeli proces naizmjeničnog tuširanja hladnom i toplom vodom, otkrio je da to ne radi samo poslije mečeva već i svaki put pred spavanje kada ponekad izađe u grad.

Ima još jedna priča koju je otkrio Pol Klement. Jednom se ekipa vratila sa meča u Turskoj u 3 ujutru, svi su požurili kućama, Ronaldo je ostao da prođe kompletan tretman u Valdebebesu sa hladnom i toplom vodom, kao i masažu.

Uz to redovno se hidrira tokom treninga, a uz pomoć Zidana posljednje dvije godine je uspio da se poštedi napora tokom jeseni, da obuzda želju da igra u svakom meču kako bi kraj sezone dočekao spreman.

(Sportske.net)