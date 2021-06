"Ronaldo je ispao budala"

Šta god da Kristijano Ronaldo uradi, on privlači veliku pažnju.

U utakmici protiv Njemačke mnogi smatraju da je omalovažio štopera "pancera" Ridigera kada je prebacio loptu preko njega, a onda krenuo rukom ka njoj kao da će da je uhvati, pa odigrao petom do saigrača.

To je bilo pri rezultatu 1:0 za Portugalce, a svi smo upoznati da su na kraju izgubili rezultatom 4:2 i doveli sebe na rub eliminacije sa Evropskog prvenstva.

Taj gest Ronalda prokomentarisao je legendarni Dirtman Haman gostujući na irskoj državnoj televiziji.

On smatra da je najbolji igrač branioca titule ispao budala.

"To je bilo potpuno nepotrebno. Naravno da je njegova tehnika impresivna, ali mislim da time ponekad omalovažava protivnika. To je uradio kod 1:0. Vi ste svi ovdje oko mene uzdisali i divili mu se poslije tog poteza. Da, Mesi i on su najbolji na svijetu, ali Ronaldo sad izgleda kao budala. Pitajte njemačke igrače šta su mislili o tom njegovom potezu. Siguran sam da su ga primijetili i da ih je to dodatno motivisalo", rekao je Haman.

Pred posljednje kolo Francuska ima četiri boda, Nijemci i Portugalci po tri, a Mađarska jedan.

U Minhenu će Nijemci igrati protiv Mađarske, a u Budimpešti će Ronaldo i drugovi probati da se protiv šampiona svijeta izbore za plasman u nokaut fazu.

(B92)