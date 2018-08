Ronaldo na intenzivnoj njezi na Ibici

Ronaldo Luis Nazario de Lima, legendarni brazilski fudbaler, hospitalizovan je na Ibici gdje se nalazi na intenzivnoj njezi zbog upale pluća.

Kako prenose mediji širom svijeta Ronaldo je u petak u lošem stanju došao u bolnicu gdje je ustanovljeno da se razbolio.

Brazilac je zatražio da bude prebačen u privatnu bolnicu, ali iz bolnice nisu mogli odmah da ga prebace, pošto je bio ne intenzivnoj nezi.

Iz bolnice na Ibici navode da ne mogu da daju više informacija zbog zaštite njihovog pacijenta.

Očekuje se da se u toku dana iz zdravstvene ustanove obrate medijima povodom Ronaldovog stanja, koji se sada osjeća mnogo bolje, nego što je to bio slučaj kada je u petak doveden.

