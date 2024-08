Ronaldo na ivici suza ismijavao saigrače (VIDEO)

Kristijano Ronaldo je teško podnio poraz u šampionatu Saudijske Arabije.

Srpski reprezentativci Sergej Milinković Savić i Aleksandar Mitrović postigli su tri gola u finalu Superkupa Saudijske Arabije protiv Ronaldovog Al-Nasra i donijeli pobedu i trofej Al Hilalu, rezultatom 4:1.

Nakon meča su odmah iskočili video snimci Ronalda koji ismijava svoje saigrače, defanzivce koji su primili četiri gola, te im pokazuje da su spavali.

Takođe, može se vidjeti da je Kristijano Ronaldo na ivici suza, prenosi B92.

Cristiano Ronaldo telling his own defenders that they are sleeping. How come Argentina defenders never sleep when Messi has an important game or final? This only happens to Ronaldo! Ronaldo is ALWAYS let down by his teammates! pic.twitter.com/0mr7sdxYpB