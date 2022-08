Ronaldo naljutio navijače Junajteda

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo juče je zaigrao je prvi put za Mančester Junajted u novoj sezoni.

Bilo je to u duelu sa Rajo Valjekanom u "generalki" pred početak Premijer lige.

Ronaldo je odigrao prvih 45 minuta, nije se naročito proslavio, pošto je njegova zamjena Alvaro Garsija postigao gol za konačnih 1:1.Kristijana su navijači na "Old Trafordu" pozdravili aplauzima, ali ih je jedna fotografija ubrzo iznervirala.

Ronaldo je stadion napustio dok je meč trajao.

Saga se nastavlja i još uvijek nije poznato da li Ronaldo ostaje u klubu.

