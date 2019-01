Ronaldo napušta Juventus zbog plate kakva u sportu još nije viđena?

Španski sportski list “Don Balon” donosi pomalo nevjerovatnu priču u kojoj je glavni junak Kristijano Ronaldo, Portugalac koji se, prema njihovim informacijama, nema namjeru na duže vrijeme vezati uz Juventus.

Otkada je preko noći napustio Real Madrid, iako do danas nije poznat glavni razlog za to, Ronaldo zaludio je navijače Juventusa.

No, španski sportski list “Don Balon” saznaje kako je sve to bio dio njegovog plana da nakon sezone, dvije napusti Juventus (zvanično ga ugovor veže do ljeta 2022. godine) te nakon toga krene u bogate Ujedinjene Arapske Emirate, u kojima ima u planu završiti igračku karijeru.

Naravno, u cijeloj priči takođe je važno napomenuti kako bi mu plata, koja trenutno iznosi oko 30 miliona evra godišnje, bila barem dvostruko veća kod bogatih Arapa. Očito je to dovoljno dobar razlog za novi izazov.

Procurila je informacija kako mu nude godišnju platu od čak 60 miliona evra, čime bi postao apsolutni rekorder u svim kolektivnim sportovima, uključujući NBA ligu, a kada se tome dodaju marketinška prava, lako je zaključiti da će, vjerovatno, biti najbolje plaćeni sportista svijeta.

Stoga nije nemoguće to da se dogovor postigne već ovih dana, a Ronaldo bi u ljeto prešao u klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iako je Ronaldo u 34. godini, što sugeriše da mu je forma u padu, na njemu se to uopšte ne vidi jer je opsjednut zdravim životom i održavanjem tijela pravilnom prehranom i posebnim vježbama.

Ove sezone u Juventusu je u 19 utakmica Serije A zabio 14 golova, uz podatak kako su već sada daleko, devet bodova, pobjegli prvom pratitelju Napoliju i osma titula u nizu sve je izglednija.

Ako uz to uspiju osvojiti Ligu šampiona, koju navijači Juventusa čekaju od 1996. godine, nema razloga da ga čelnici kluba – naravno uz odštetu koju očekuju – ne puste u Ujedinjene Arapske Emirate.

