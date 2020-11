Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, odgovorio je Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser svijeta u petak je na društvene mreže postavio imitaciju Portugalca, uz pitanje da li ga je dobro "skinuo".

Sutradan ujutru stigao je odgovor napadača Juventusa.

"Nije loše brate", napisao je Ronaldo uz emotikone ".

Poznato je da su Novak i Kristijano u odličnim odnosima.

(B92.net)

.@Cristiano how did I do? https://t.co/cF1CQ0noPW