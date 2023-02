Ronaldo odveo ženski tim Al-Nasra do titule prvaka

Kristijano Ronaldo se uključio i u rad ženske ekipe Al-Nasra koja je došla do titule u ligi Saudijske Arabije za žene, koje se ove sezone po prvi put igralo. Za trenere ove ekipe Portugalac je zaslužan za titulu prvaka. Tvrde da je on zaslužan za trofej jer je lično radio sa ženskom ekipom.

Ronaldo radi sjajne stvari u Saudijskoj Arabiji. Dobio je 200 miliona evra da promoviše ovu državu i klub Al-Nasr, a on to za sada čini sve kako bi zaradio platu.

Mnogi drugi bi vjerovatni ležali kući uzimajući novac, ali ne i Ronaldo. On je odlučio biti uključen u kompletan projekat.

Djevojke su za osvajanje titule prvaka od Fudbalskog saveza Saudijske Arabije dobile 370.000 dolara, a sigurno je da im slijedi i lijepa nagrada od kluba.

Al Nassr's women's team coach: "The secret behind achieving the league title for the first time in HISTORY is Captain Ronaldo's attendance to training and speaking with the players."pic.twitter.com/NjGaAb7aPX