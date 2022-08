Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag ponovio je danas da portugalski fudbalski reprezentativac ostaje u klubu sa "Old traforda", prenose britanski mediji.

Britanski mediji podsjećaju da je Ronaldo propustio veći dio predsezonskih priprema engleskog kluba i da se Mančester Junajtedu priključio tek uoči početka nove sezone, pošto mu je menadžer Žorž Mendeš tražio klub sa kojim će igrati u Ligi šampiona. Mendeš je navodno nudio Ronalda Pari Sen Žermenu, Čelsiju, Bajernu, Atletiku, Sportingu, Napoliju, ali nijedan od ovih klubova nije želio da angažuje portugalskog fudbalera.

Ronaldo je demantovao sve ove informacije i najavio da će uskoro objaviti istinu.

Ten Hag je istakao da je portugalski fudbaler potreban Mančester Junajtedu u ovoj sezoni.

"Ronaldo ostaje u Mančester Junajtedu. To je jasno. Potrebni su nam kvalitetni fudbaleri", rekao je holandski stručnjak.

Portugalski fudbaler je u novoj sezoni odigrao četiri utakmice za "crvene đavole", ali još nije uspio da se upiše u strijelce. On ima ugovor sa klubom sa "Old traforda" do juna naredne godine.