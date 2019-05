Ronaldo peharom udario sina u glavu

Portugalac Kristijano Ronaldo (34) nije krio oduševljenje kada je s Juventusom podigao trofej italijanskog prvaka.

Svečanost je upriličena nakon utakmice protiv Atalante (1-1) kolo prije kraja, iako je naslov odavno bio osiguran. Biće to ekipi Masimilijana Alegrija jedini trofej ove sezone jer ih je iz Kupa izbacila upravo Atalanta, a iz Lige šampiona Ajaks.

Ronaldu su se na svečanosti pridružili djevojka Georgina te sin Kristijano Džunior (8). Kristijano Ronaldo podigao je pehar i pritom udario svog najstarijeg sina u glavu, prenosi "24sata.hr". Džunior se malo uhvatio za glavu, ali prošlo je bez ozbiljnijih posljedica.

Ronaldo je ove sezone za Juve odigrao 43 utakmice, a zabio je 28 golova i dodao 13 asistencija.

When you ask for Lionel Messi's shirt one too many times pic.twitter.com/vYjJm3Qhqf