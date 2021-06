Ronaldo ponovo pomjerio granice u fudbalu

U porazu Portugala od Njemačke 2:4, kapiten Portugalaca Kristijano Ronaldo ponovo se istakao i pored loše igre njegove ekipe, i ponovo je pomjerio granice normalnog u trenutku kad pomislimo da je rekao sve sa svojih 36 godina.

O čemu se radi? Ronaldov gol u 15. minutu je bio zaista impresivan, pa je uslijedila detaljna analiza onog što je uradio na Alianc Areni.

Ronaldo je 92 metra uspio da pretrči za svega 14.2 sekunde što zaista djeluje fenomenalno u odnosu na njegove godine, a treba dodati da je malo čak i usporio na sredini terena.

Portugalac je ostvario brzinu od 32 km/h. Uporedimo to sa maksimalnom brzinom Juseina Bolota koji je tokom jedne trke na 100 m ostvario brzinu 37,85 km/h.

92m in 14.2 seconds - all while slowing up on the halfway line Is @Cristiano the fastest 36-year-old ever? #PORGER | #ITVFootball | pic.twitter.com/uBf6dXviAa