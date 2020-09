Ronaldo postigao 100. gol za Portugal

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo tek je drugi igrač koji je postigao 100 golova u reprezentativnom dresu.

On je do tog učinka došao u završnici prvog poluvremena meča protiv Švedske u Ligi nacija.

Ronaldo je postao prvi Evropljanin koji je ikada došao do 100 postignutih golova, a drugih svih vremena, računajući i legendarnog Iranca Alija Deija.

What a way to score your 100th international goal pic.twitter.com/bh0BClesml