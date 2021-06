Ronaldo predmet ismijavanja nakon ispadanja Portugala

Portugalska reprezentacija ispala je sinoć sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva nakon što je izgubila od Belgije, a nije dugo trebalo da se ljudi na internetu počnu šaliti na račun te situacije.

Selektor Fernando Santoš poslije utakmice nije skrivao razočarenje činjenicom da Portugal nije uspio odbraniti naslov prvaka, a jednaku reakciju imali su i igrači, uključujući i kapitena Kristijana Ronalda.

Ipak, navijači su Ronalda uzeli na zub i počeli pisati kako Portugal nije pobijedio jer mu nije dosuđen jedanaesterac, zbog čega Ronaldo nije dobio priliku da zabije pogodak.

I can’t stop laughing. Who did this to Ronaldo ffs?! pic.twitter.com/zdJFDONG6N