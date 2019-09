Ronaldo se rasplakao kad je vidio snimak oca koji je umro od alkohola

Portugalski napadač Kristijano Ronaldo dao je poznatom engleskom novinaru Pirsu Morganu jedan od najemotivnijih intervjua u karijeri, koji će biti emitovan večeras na engleskoj televiziji ITV.

Ronaldo je govorio o svom životu, a u jednom trenutku se slomio nakon što mu je Morgan pustio snimak njegovog pokojnog oca koji na kućnom pragu priča o svom sinu uoči početka Evropskog prvenstva u Portugalu 2004. godine.

"Nisam nikad vidio taj snimak. Nevjerovatno. Odakle vam? Ne znam gdje ste ga nabavili, ali moram ga imati da pokažem porodici. Nikad nisam dobro poznavao oca. On je bio alkoholičar i nikad nismo normalno razgovarali. Užasno mi je žao što nije doživio sve moje uspjehe i vidio me kao najboljeg na svijetu. Očekivao sam da ćemo se šaliti, da neće biti ovako emotivno. Oprostite...", rekao je Ronaldo dok je maramicom brisao suze u isječku intervjua koji je Good Morning Britain objavio na Twitteru, prenosi Klix.ba.

Podsjetimo, ratni veteran Jose Dinis Aveiro preminuo je 2005. godine u 53. godini od zatajenja jetre pa nije doživio nijednu od pet titula Lige šampiona svog sina, kao ni Zlatnu loptu i brojne druge uspjehe.

Inače, Portugalac je u intervjuu pričao o svemu što mu se dogodilo u životu pa i o silovanju, za koje tvrdi kako je bio lažno optužen.

