Ronaldo u 97. minuti srušio nade Juventusa

MADRID - Real Madrid je sa jednom nogom u polufinalu dočekao Juventus, jer nakon prve utakmice u Torinu imao čak +3 gola razlike.

Masimilijano Alegri je riješio da proba napraviti čudo na Santijago Bernabeu sa veoma ofanzivnom postavom.

"Nemoguću" misiju smanjivanja ogromnog minusa Juventus je počeo već u drugoj minuti odličnim golom Maria Mandžukića.

Real je jako odgovorio i već u 14. minutu postigao gol, koji je na njihovu veliku nesreću poništen zbog ofsajda.

Zbog tog ofsajda i nekoliko velikih promašaja, uslijedila je kazna. Mandžukić se ponovo našao na pravom mjestu te ponovo matirao nemoćnog Kejlora Namasa.

U drugom poluvremenu šampion Italije je nastavio tempom koji je postavio i u 61. minutu, Matuidi je nakon nespretne reakcije golmana Namasa postigao i treći gol za Juventus.

Činilo se da će Juventus proći u polufinale sve do samog finiša utakmice, kada je Benatia u šesnaestercu srušio igrača Reala, nakon čega je sudija Oliver svirao penal za domaćina.

Sa tim se nije složio Bufon, koji je zbog protesta dobio crveni karton.

Umjesto Bufona je ušao Šćešni, koji se morao suočiti oči u oči sa, po nekima, najboljim igračem svijeta - C. Ronaldom.

Ronaldo je, nakon serije protesta igrača Juventusa, u 97. minuti iz penala matirao zamjenskog golmana, i time uništio zamalo dosanjani san ekipe iz Torina.

Konačan rezultat:

Real Madrid - Juventus 1:4

(Rezultat prve utakmice 3:0)

