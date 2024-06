Ronaldo u suzama, Mitrović i ekipa ga bacili u očaj (VIDEO)

Fudbaleri Al Hilala osvojili su Kup kralja, pošto su u finalu u penal seriji savladali Al Nasar (5:4).

Kristijano Ronaldo je tako ostao bez trofeja ove sezone, i šampionska titula i trofej u Kupu završili su u rukama srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića, koji je obilježio ovu sezonu.

Al Hilal je poveo golom Mitrovića u sedmom minutu, a Al Nasr je u 88. stigao do izjednačenja preko Jahaje. Uslijedila je penal serija u kojoj su se bolje snašli aktuelni šampioni.

Poraz, deveti od deset mečeva protiv Mitrovića i ekipe, izuzetno teško je pao slavnom Portugalcu, koji nije uspio da iskontroliše emocije nakon meča, piše Kurir.

On je odmah nakon meča pao na teren u suzama, potom je dugo plakao i na klupi dok su Mitrović i družina slavili duplu krunu.

| Cristiano Ronaldo was in tears after Al Nassr lost in the King Cup final. pic.twitter.com/b8IklanWaN