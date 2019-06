Ronaldo zaustavio autobus i zagrlio teško bolesnog dječaka

Jedan od najboljih fudbalera današnjice Portugalac Kristijano Ronaldo još jednom je pokazao koliko je veliki čovjek.

Ronaldo koji je trenutno na pripremama uoči finala Lige nacija protiv Holandije u Portu učinio potez o kojem će se još dugo govoriti.

Naime, nakon treninga Ronaldo je među navijačima koji su stajali primijetio jednog dječaka koji je držao transparent na kojem je pisalo "Kristijano zagrli me".

Nakon toga Kristijano je je zamolio vozača da zaustavi autobus kako bi se fotografisao sa svojim fanom.

Jedanaestogodišnjem dječaku Eduardu Moreiri, koji boluje od lukemije, Ronaldo je uspio ostvariti san.

Svoj susret ovjekovječili su zajedničkom fotografijom.

Ronaldov Portugal će večeras od 20:45 časova igrati finale Lige nacija protiv Holandije.

@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer