Ronaldo želi kupiti još jedan fudbalski klub

Ronaldo Nazario, bivši slavni brazilski fudbaler najavio je da je, iako je vlasnik 51 odsto dionica španskog prvoligaša Valladolida, u potrazi za još jednim klubom koji želi kupiti i to u Portugalu.

Ronaldo je na konferenciji Web Summit u Lisabonu, koja je okupila kompanije koje oblikuju globalnu tehnološku industriju, objasnio zašto je odlučio kupiti 51 odsto vlasničkog udjela u Valjadolidu.

"Jednog dana bio sam u Rusiji i primio sam poziv od nekoga ko je povezan s Valjadolidom. To je bilo ono što sam tražio, klub s velikom istorijom, sat i četrdeset minuta udaljen od Madrida. Drugi faktor je bila cijena. To je klub star 90 godina, s mnogo godina u prvoj diviziji, uz to jedini klub u gradu s 300.000 ljudi. Bila je to odlična prilika za mene i odlučio sam da uživam. Nikad nisam mislio da ću toliko patiti za vikend, ali dobro smo. Veoma sam zadovoljan klubom", rekao je 43-godišnji Ronaldo.

Nekada jedan od najboljih napadača svijeta otkrio je i da želi kupiti još jedan klub u Portugalu.

"Tražio sam klub koji bih mogao kupiti. Već sam gledao u Engleskoj, u drugoj diviziji. Prvi je bio jako skup pa i drugi takođe. Gledao sam u Portugalu, ali još uvijek tražim", naglasio je bivši brazilski reprezentativac.

Ronaldo je profesionalnu karijeru počeo 1993. godine u Kruzeiru, a završio 2011. u Korintjiansu. Osim za brazilske klubove, igrao je za evropske velikane PSV Ajndhoven, Barselonu, Inter, Real Madrid i Milan. Za reprezentaciju Brazila, s kojom je bio svjetski šampion 1994. i 2002. godine, odigrao je 98 utakmica i postigao 62 gola.