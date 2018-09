Ronaldov muzej: Ove trofeje niko neće ukrasti

Muzej Kristijana Ronalda u njegovom rodnom Funčalu, u kojem se nalaze svi trofeji Portugalca, objavio je fotografiju sa kontroverznim natpisom.

Na zvaničnom Instagram profilu muzeja objavljena je slika sa Ronaldovim trofejima uz dodatak: "Ove trofeje niko neće ukrasti. Imamo alarm".

Potpuno je jasno o čemu se radi, pošto su Portugalci ljuti što nagrada FIFA nije otišla njihovom ljubimcu, već hrvatskom fudbaleru Luki Modiću.

Ronaldo's museum in Funchal says "nobody steals these trophies" https://t.co/qremBb3ayN