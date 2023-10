Ronaldov obožavalac iz Irana došao u BiH i donio mu skupocjen poklon

Poznato je da Kristijano Ronaldo ima fanove širom svijeta. Mnogi bi dali sve što imaju da upoznaju slavnog Portugalca.

Jedan od njih je i Mohammad Reza Noruzei iz Irana koji je prevalio veliki put kako bi gledao svog idola.

"Stigao sam čak iz Irana u BiH kako bih vidio Kristijana i uručio mu poseban dar. Radi se o veoma skupom tepihu, ručno izrađenom od svile", rekao je Reza Noruzei za N1.

Ističe kako bi bio srećan da do njegovog susreta sa Portugalcem dođe.

"Biću i u Zenici na utakmici između BiH i Portugala. Volio bih kada bi mi neko mogao pomoći da do mog susreta sa Ronaldom dođe. Ne bi bio prvi put da uživo vidim Ronalda. Sastajali smo se već u dva navrata. Prošli put bilo je to u Lisabonu kada je BiH igrala protiv Portugala, ali i u Iranu u Teheranu. Tada je dolazio u posjetu našem glavnom gradu. Volio bih da se naš susret dogodi i u Zenici", rekao je on.

On je, takođe, i vlasnik fan stranice na Instagramu posvećene Ronaldu. Ona trenutno broji 100 hiljada pratitlaca, a ističe kako je ponosan zbog toga.

