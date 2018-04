Ronaldov sin poput oca zabio sjajan gol makazicama

Kristijano Ronaldo prošle nedjelje zabio je jedan od najljepših golova u svojoj karijeri. Prekrasnim makazicama u četvrtfinalu Lige šampiona 'presudio' je Juventusu, a ono što može napraviti Ronaldo, može i njegov sedmogodišnji sin Kristijano Džunior.

U nedjelju je odigran derbi kola španskog prvenstva gdje su Real i Atletiko podijelili bodove (1-1), a poslije utakmice na scenu je stupio Kristijano Džunior koji je imitirao svog oca te zabio prekrasan gol makazicama.

Slične makazice već je više puta pokušao što jasno otkrivaju raniji snimci.

Osim što je oponašao oca, Ronaldov sin je poznat i po tome da ima isti način izvođenja slobodnih udaraca kao i sam Kristijano, ali isto tako već sada pozira kao njegov otac dok proslavlja gol.

Iako Džunior još uvijek nije odigrao utakmicu za Real, može se pohvaliti kako je već sa sedam godina zabio prekrasan gol na velikom Santijago Bernabeuu.

Throwback to Cristiano Jr scoring a bicycle kick at the Bernabéu.



Like father, like son pic.twitter.com/fY8g32KDdl