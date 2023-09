Rui Košta: Di Marija je želio da se vrati u Benfiku i da igra ako treba i za jedan evro

Predsjednik fudbalskog kluba Benfika Rui Košta izjavio je da je Anhel di Marija po svaku cijenu želeo da se vrati u tim iz Lisabona i dodao da argentinskog igrača nije interesovala visina plate.

Di Marija (35) je sa Benfikom potpisao jednogodišnji ugovor uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

"Nije uopšte htio da zna kakvu će platu da ima, nije htio da pregovara oko toga. Rekao mi je da želi da se vrati u Benfiku i da će ako bude potrebno da igra za jedan evro. Iznenadio nas je tim stavom. Takve zvijezde obično traže maksimum koju mogu da izvuku od kluba, a Di Marija je za platu saznao tek kada je potpisao ugovor. To mu uopšte nije bilo važno", rekao je Rui Košta za portugalske medije, prenosi Tanjug.

Di Marija je ove sezone odigrao pet mečeva i postigao je četiri gola uz dvije asistencije.

"Rekao sam mu da pročita ugovor i da vidi visinu platu. Željeli smo da znamo da li je zadovoljan, a on mi je i tada otkrio da nije tu zbog novca i da je zadovoljan iako nije ni pogledao kolika mu je plata. Baš me je ostavio bez teksta, jer je to u današnjem fudbalu skoro nemoguće", zaključio je Rui Košta, koji je predsjednik Benfike od 2021. godine.

Di Marija je igrao za Benfiku od 2007. do 2010. godine.