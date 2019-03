Rukavina objasnio kako je sudiju ubijedio da nije bio penal

U 72. minuti utakmice Portugala i Srbije u kvalifikacijama za Euro 2020. pri rezultatu 1:1 poljski sudija Simon Marčiniak je donio odluku za koju portugalci tvrde da je pogrešna i da je promijenila tok meča.

Andre Silva uputio je loptu glavom u šesnaesterac Srbije, a Antonio Rukavina dirao je loptu ispruženom rukom. Poljski sudija prvo je pokazao na bijelu tačku, ali zatim je promijenio odluku. Utakmica je završila remijem, Srbi su došli do velikog boda kod prvaka Evrope, a Portugalci su bili bijesni nakon dvoboja tvrdeći da su pokradeni.

Rukavina, glavni akter detalja oko spornog penala, priznao je da je igrao rukom, ali tvrdi da ga je lopta prethodno pogodila u lice i zato kaže da je poljski sudija odlučio ispravno.

''Najprije me lopta pogodila u lice, odnosno u nos, a tek onda u ruku. Je li to po pravilima penal? Mislim da nije. U istom trenutku mi se nos zacrvenio, sudac je to vidio, a linijski je signalizirao. Imali smo sreće'', rekao je Rukavina koji je prilično žestoko uvjeravao suca da nema govora o penalu pokazujući na nos.

Rukavina se osvrnuo i na komentar Ronalda koji je rekao da je sudija priznao da je pogriješio:

''Za njih je to bio penal, za nas nije. To je normalno.''

