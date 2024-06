Rumuni potopili Ukrajince: Stanču postigao najljepši gol Eura

Fudbaleri Rumunije upisali su sigurnu pobjedu u prvoj utakmici grupe E Evropskog prvenstva koje se igra u Njemačkoj.

Rumuni su u Minhenu nanijeli debakl Ukrajincima slavivši rezultatom 3:0.

Utakmica je počela međusobnim ispitivanjem snaga, a prvu polupriliku stvorili su Ukrajinci. U trećoj minuti dubinska lopta stigla je do jedne od najvećih uzdanica ukrajinskog tima na Evropskom prvenstvu Dovbika, ali je on nije uspio najbolje iskontrolisati.

Pokušao je pet minuta kasnije Koman na drugoj strani, ali je njegov udarac sa oko 20 metara ukrotio Lunjin.

U nastavku prvog dijela meča ukrajinski fudbaleri imali su blagu inicijativu, ali prave prilike su ipak izostale. Prvi korner na utakmici izveli su Ukrajinci u 21. minuti. Rumunska odbrana prvobitno je raščistila situaciju, a onda je pokušaj Dovbika bio bezuspješan.

U 24. minuti Cigankov je bio u novoj prilici da ubaci loptu iz kornera, ali nije bilo veće opasnosti.

Iako su Ukrajinci imali blagu nadmoć, do vodećeg pogotka došli su ipak Rumuni. Grešku je napravio golman Ukrajine Lunjin ispucavši loptu do protivničkog igrača, a on je proslijedio do Nikolaja Stančua koji sa 21 metara udaljenosti postiže jedan od naljepših golova u dosadašnjem dijelu Evropskog prvenstva.

Njegov gol, koji je rasplamsao igru Rumuna u nastavku, bio je prvi koji je reprezentacija ove zemlje nakon sedam utakmica na evropskim prvenstvima postigla iz otvorene igre.

U 38. minuti Rumuni su ponovo bili u prilici kada je Man šutirao sa desne strane, a lopta je pogodila nekog od Ukrajinaca i završila pored stative Lunjina. Samo minut kasnije kapiten Stanču je pokušao direktno iz kornera pogoditi, a saveznik golmanu Lunjinu bila je prečka.

Nekoliko šansi imali su i Ukrajinci, međutim ne toliko opasnih, pa se na odmor otišlo zasluženim vodstvom Rumuna.

Nastavak utakmice u Minhenu bio je repriza uvoda prvog poluvremena. Izgledalo je da na terenu bolje stoje Ukrajinci, a onda je u 53. minutu ponovo kapitulirao golman Real Madrida.

Akciju u kojoj su sjajan posao odradili Draguš i Raciju u gol sa vrha šesnaesterca pretvorio je Ražvan Marin za 2:0.

Raciju je u 55. minutu sjajno šutirao, ali je Lunjin izašao iz ove situacije kao pobjednik, međutim Ukrajinci su potpuno potopljeni u 57. minutu golom Mana za 3:0.

Imali su Ukrajinci do kraja meča nekoliko prilika da ublaže prednost, uključujući i prečku u finišu, ali je sve ipak završilo samo na pokušaju.

Druga utakmica u ovoj grupi između reprezentacija Belgije i Slovačke igra se takođe danas sa početkom u 18 časova.

