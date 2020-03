Runi: Liverpul je zaslužio titulu

Čuveni engleski fudbaler Vejn Runi rekao je da je Liverpul zaslužio da bude šampion Engleske.

Navijači Liverpula na titulu čekaju 30 godina i sada kada su bili na korak od osvajanja iste, korona virus je zaustavio fudbal.

Vejn Runi je rođen u Liverpulu, ali je navijač Evertona i najveći dio svoje karijere proveo je u Mančester junajtedu, ljutom Liverpulovom rivalu.

Runi, ipak, smatra da je Liverpul na terenu zaslužio titulu i da bi trebao da bude imenovan za šampiona Engleske.

"Liverpul će osvojiti Premijer ligu. Kao što možete da zamislite, sada mi svaki navijač Evertona govori kako sezona mora biti otkazana. Razumite me, dio mene se slaže s njima, ipak sam navijač Evertona sa 13 godina provedenih u dresu Mančester junajteda", rekao je Runi uz smijeh.

Vejn se potom uozbiljio i nastavio.

"Ne, sad stvarno. Liverpul je igrao sjajno i zaslužio je da bude šampion, mnogo su radili da bi došli do te pozicije. Zamislite da 30 godina čekate nešto i to vam na ovaj način bude oduzeto. Moramo donijeti ispravnu odluku. To se isto očekuje i za ekipe koje se bore za plasman u Ligu šampiona. Jedino fer bi bilo da se liga prekine i da trenutni rezultati ostanu aktuelni. Iskreno, biće mi čudno ukoliko fudbal bude uopšte počeo u 2020. godini", rekao je Vejn Runi.

