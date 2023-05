Ruši se čuveni stadion "Bombonjera"

Trofejni argentinski klub Boca Juniors uskoro bi mogao da dobije novi, supermoderan stadion, kapaciteta čak 112.000 mjesta.

Izgled impresivnog zdanja predstavljen je prošlog mjeseca i to čino od Jorgea Realea, predsjednički kandidat koji ima najveće šanse da pobijedi na predstojećim izborima u slavnom klubu iz Buenos Airesa.

Reale je navijačima obećao izgradnju „Nove Bombonjere“, koja bi sa 112.000 mjesta bila drugi najveći stadion na svijetu poslije Rungrada (114.000) u Sjevernoj Koreji.

The plans for Boca Juniors’ new stadium are out of this world….. “Nueva Bombonera” would seat 112,000 fans and be situated just over a kilometre away from their current ground. It’s one of the few places I have to go to watch a match before I leave this earth…. pic.twitter.com/k6V9FgGP3Y