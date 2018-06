Rusija petardom ispratila Saudijce s Lužnjikija

Domaćin Svjetskog fudbalskog prvenstva Rusija sigurnom pobjedom protiv Saudijske Arabije započeo je takmičenje.

Rusi su opravdali ulogu favorita i sa 5:0 došli do tri boda, koja će im sigurno mnogo značiti u borbi za plasman u osminu finala.

Od samog starta vidjelo se da je Rusija kvalitetniji tim. Mrežu Saudijske Arabije načeo je Gazinski već u 12. minutu. Loptu je iz kornera ubacio Žirkov, a Saudijci su uspjeli da je izbace. Ipak, samo na kratko. Zobnin je ponovo ubacuje u šesnaesterac, a tamo ju je dočekao Gazinski koji je glavom posprema u mrežu.

Rusija je nastavila da dominira na terenu, iako nije bilo velikih uzbuđenja.

U 42. minutu na 2:0 povećao je Čerišev, koji je došao do svog prvog gola u dresu reprezentacije. Nakon primljenog pasa, malo se bio spetljao ali su se zbunili i defanzivci Saudijske Arabije pa je Čerišev zakucao loptu u mrežu.

Bio je to konačan rezultat prvog poluvremena, a Rusi su bolje ušli i u odlučujućih 45 minuta.

The first goal of the 2018 #WorldCup (via @FOXSoccer) pic.twitter.com/Mhn4HT8bZO