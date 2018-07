Rusima čestitka iz svemira, Brazilci razveselili pacijente dječije bolnice

MOSKVA - Ruski kosmonauti Oleg Artemjev i Sergej Prokopjev, koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici, čestitali su reprezentaciji Rusije za ulazak u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Ura! Rusija je ušla u četvrtfinale! Ovo je istorijska pobjeda! Čestitamo našoj reprezentaciji, svim navijačima, cijeloj zemlji!", napisao je Artemjev na svom nalogu na "Tviteru".

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ