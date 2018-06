Ruski defanzivac: Salaha ću zaustaviti kao što je Ramos

Još nekoliko dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva, a domaćini Rusi planiraju da svoj pristup u utakmici protiv Egipta dovedu do krajnjih granica, pa će tako zvijezdu Liverpula Mohameda Salaha pokušati zaustaviti na svaki mogući način.

Salah se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadobijene u finalu Lige šampiona nakon sudara s kapitenom Reala Serhiom Ramosom, a defanzivac ruske reprezentacije Ilja Kutepov već ima namjeru da ga ponovo pošalje van terena.

"Salahova igra me ne brine. Kako ga zaustaviti? Pa napraviš isto što i Ramos, on nam je pokazao jedan način da ga zaustavimo i ne mogu reći da me bilo briga kad sam vidio kako se Salah povrijedio u finalu.Želim mu brz oporavak i volio bih da zaigra protiv nas na Svjetskom prvenstvu jer napreduješ kad igraš protiv tako velikog igrača", rekao je on.

Salah je s ostatkom ekipe u Rusiju doputovao u nedjelju, a nada se da će biti spreman za početak prvenstva, koje je za Egipat 15. juna protiv Urugvaja.

S domaćinima će snage odmjeriti četiri dana kasnije, a posljednji susret grupne faze odigraće sa Saudijskom Arabijom 25. juna.

(Goal.com)