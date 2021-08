Ruski golman umro na terenu, doktori se sat vremena borili za život

Strašne vijesti dolaze nam iz Rusije gdje je jedan mladi fudbaler izgubio život nakon povrede zadobijene na meču. Dvadesettrogodišnji golman Aleksandr Šišmarev je umro u Kalinjingradu poslije meča Crvene zvijezde iz Kalinjingrada i Baltike.

Šišmarev se sudario s napadačem protivničkog kluba, a ljekari su se poslije meča više od sat vremena borili za njegov život. Nažalost nisu uspjeli da ga spasu.

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, on nije preminuo od jposledica povrede glave, već se ugušio jezikom. Oba kluba, ali i Fudbalski savez Rusije oprostili su se od mladog sportiste i izjavili saučešće porodici.

(Mondo.rs)

Goalkeeper Aleksandr Shishmarev tragically died in Kaliningrad while playing for his side Krasnaya Zvezda against the Baltika youth side. The 23 year old was injured in a collision with an opposing attacker and despite over an hour of medical attention, could not be saved. https://t.co/GhQBxhpOzm