Ruski reprezentativci stolicom napali političara u kafiću

Ruski fudbalski reprezentativci Aleksandar Kokorin i Pavel Mamaev u pijanom stanju izazvali su skandal, kada su u jednom kafiću u Moskvi fizički napali funkcionera iz ruskog ministarstva za industriju i trgovinu Denisa Paka.

Na snimku, koji je postavljen na društvene mreže, vidi se kako je Kokorin stolicom udario u glavu Paka i zadao mu potres mozga i modrice.

Zajedno sa njima bio je Aleksandrov brat Kiril, a prema informacijama iz ministarstva, uslijediće tužba protiv fudbalera.

"Čuo sam da je bilo brojnih incidenata kada su oni u pitanju", rekao je Pakov predstavnik za medije i najavio da će epilog ovog slučaja biti na sudu.

Ruski "Sport Eksres" piše da će zbog incidenta članovi Zenita i Krasnodara biti izbačeni iz reprezentacije, a prijeti im i do pet godina zatvora. Takođe, u Zenitu su bijesni na ponašanje svog igrača, razmišljaju da raskinu ugovor momentalno, a ukoliko se to ne bude dogodilo, neće mu produžavati jer mu ističe na kraju sezone.

Aleksandr Kokorin (Zenit) & Pavel Mamaev (Krasnodar) assaulting Russian govt official in a cafe.

Kokorin is the one with the chair and Mamaev is in the Gucci hoodie.

Both have history of anti-social behaviour.

Kokorin was once linked with a move to Arsenal. pic.twitter.com/GN0AKbdb3W