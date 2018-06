SIPA privela Zdravka Mamića: "Sudu ću reći ko sam i vraćam se nazad"

MEĐUGORJE - Pripadnici SIPA priveli su u Međugorju bivšeg čelnika NK Dinamo Zagreb Zdravka Mamića, za kojim je Hrvatska izdala međunarodnu potjernicu.

Ove informacije za "Nezavisne" su potvrđene iz SIPA, odakle su nam dodali da će biti predat Sudu BiH.

Mamić je tokom puta za Sarajevo razgovarao s novinarima portala "Klix.ba", kojima je rekao da će se u Sudu izjasniti da je protiv izručenja Hrvatskoj.

"Ja ću se na Sudu izjasniti, reći ko sam, šta sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad", rekao je Mamić.

On je za pomenuti portal rekao da nije problema tokom njegovog privođenja.

"Ljudi koji su me došli privesti su se lijepo predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana potjernica", kazao je Mamić.

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, rekao je ranije da Mamić mora biti priveden ili može sam da se javi Sudu BiH, s obzirom da je za njim izdata međunarodna potjernica.

"Kada je raspisana potjernica on mora biti priveden, a i sam je lično mogao otići u Sud i prijaviti se po tom pitanju. Ja pretpostavljam da će Sud konstatovati činejnicu da Mamić ima državljanstvo BiH i dalje po tom pitanju neće moći da ga izručuje, jer BiH ne izručuje svoje državljane", rekao je Mektić.

Osječki Županijski sud izrekao je nepravosnažnu presudu od šest i po godina zatvora bivšem čelniku i sadašnjem savjetniku NK Dinamo Zdravku Mamiću zbog sumnje da je, zajedno sa bratom Zoranom, bivšim Dinamovim direktorom Damirom Vrbanovićem i poreznikomu Milanom Pernarom, pronevjerio oko 116 milijuna kuna iz tog kluba te nanošenje štete državi od 12,2 milona kuna neobračunatog poreza.