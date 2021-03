Sa Zvezdom bio prvak Evrope, danas radi kao nastavnik u Švedskoj

Jedan od članova šampionske generacije Crvene zvezde iz 1991. godine bio je i Duško Radinović.

On trenutno živi u Švedskoj, gdje radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja.

"Živim u Malmeu i radim u osnovnoj školi kao nastavnik fizičkog vaspitanja. Deca su čula o evropskoj Crvenoj zvezdi i mojim igrama. Svakodnevno me pitaju: ’Duško, možete li nam preneti kako ste se osećali kada ste bili prvaci Evrope i klupski prvaci sveta'. Rado se upuštam u takve i slične razgovore sa đacima. Dobra pitanja koja me vraćaju u prelepe dane. Deca jednostavno vole da dolaze na moje časove i zahvalan sam što me takvim pitanjima vraćaju u zlatne dane moje prošlosti i perioda zlatne moje Crvene zvezde", rekao je Radinović za "Žurnal".

Nakon osvajanja Kupa evropskih šampiona uslijedio je rat u Jugoslaviji.

"Imali smo nesreću da je usledio rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i da smo utakmice kao domaćini igrali u Beču, Bukureštu, Budimpešti, Sofiji i Atini. Imali smo izuzetan tim, na svakoj poziciji po dva izuzetna igrača i tada smo igrali najlepši fudbal u Evropi. Od te generacije, ja sam poslednji krenuo u inostranstvo. Nisam završio u velikom klubu, ali sam karijeru nastavio u izuzetno lepoj, uređenoj i dobro organizovanoj zemlji. Osvojio sam Kup Švedske. Da nije bilo sankcija, Crvena zvezda bi bila makar još jednom prvak Starog kontinenta, a većina nas bi nastavila karijeru u najvećim klubovima", kaže Rainović.

Radinović nije u kontaktu sa bivšim saigračima.

"Skoro 20 godina nisam se video i čuo sa mojim dragim drugarima. Doduše, pre nekoliko godina video sam se sa Vladom Stošićem. Živim i radim u Švedskoj, ne dolazim tako često. Svako je na svojoj strani, okupiran svojim obavezama. Nadam se da ću uskoro sresti i videti većinu njih", zaključio je Radinović.