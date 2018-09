Šabanadžović: Drago mi je da nas ljudi nisu zaboravili

Članovi čuvene generacije Crvene zvezde koja je prije 27 godina postala prvak Evrope izašli su na teren Marakane uoči sinoćnje utakmice Lige šampiona između ovog beogradskog kluba i italijanskog Napolija.

Uslijedila je erupcija emocija na tribinama, a pred više od 50.000 gledalaca predstavio se i nekadašnji fudbaler Željezničara Refik Šabanadžović.

Zajedno sa Savičevićem, Mihajlovićem, Vasilijevićem, Marovićem, Momčilovićem, trenerom Petrovićem i ostalim igračima koji su 1991. godine donijeli najveći uspjeh Zvezdi obišli su počasni krug oko stadiona, a aplauzom su ih pozdravili i Napolijevi navijači.

"Izuzetno mi je drago da nas ljudi nisu zaboravili. To je generacija koja je upisana zlatnim slovima u historiju Zvezde. Vidim da oni to cijene i poštuju. Na Marakani se okupilo dosta igrača. Zajedno smo autobusom iz hotela stigli na stadion, obišli počasni krug i predstavili se publici. Lijepo je kada vidiš da neko cijeni ono što si napravio. Pogotovo jer dosta gledalaca nije bilo ni rođeno kada smo 1991. godine napravili veliki uspjeh. Moram istaći dobru organizaciju domaćina. Rezervisali su nam avionske karte, hotel, prijevoz, obroke... Sve je bilo na vrhunskom nivou od početka do kraja", rekao je Šabanadžović za portal Klix.ba.

Nekadašnji Željin defanzivac je istakao kako se od svih igrača iz čuvene generacije najviše druži s Dejanom Savićevićem.

"S njim se najčešće čujem. Naravno i s Robertom Prosinečkim koji nažalost nije bio sinoć zbog unaprijed dogovorenih obaveza. On je sada često u Sarajevu pa imamo priliku i da se vidimo. Razgovarao sam i sa Sinišom Mihajlovićem kojeg sam pozvao da dođe pogledati jednu od Željinih utakmica. Ipak, radi se o generaciji koja je igrala zajedno tri-četiri godine. Naravno, svi smo raspoređeni na različite strane svijeta pa nam je bilo zanimljivo da se opet vidimo i ispričamo. Žao mi je što nije bio Pančev, ali i sa njim sam se čuo prije nekoliko mjeseci", kazao je Šabanadžović.

Legenda jugoslavenskog fudbala smatra da je Zvezda ostvarila sjajan rezultat protiv Napolija.

"Gledajući rejting Italijana, kvalitet njihovih igrača i odličnog trenera, Zvezda je ostvarila odličan rezultat. Sjedili smo i s njihovim predstavnicima uoči i tokom meča. Bili su prepotentni i uvjereni da će u Beogradu doći do pobjede. Moram istaći Zvezdinog golmana koji je odbranio nekoliko dobrih udaraca, imali su i malo sreće te su uz pomoć navijača uspjeli izvući neriješen rezutat. To će im biti dobar stimulans za naredne mečeve. Za ovu generaciju je ovo veliki uspjeh. Napoli je gotovo uvijek drugi u Italiji i oni su sigurno očekivali da mogu lagano pobijediti Zvezdu. Ali kada trčiš i boriš se, možeš uvijek doći do dobrog rezultata. To često govorim i za Želju prilikom gledanja utakmica Plavih", rekao nam je Šabanadžović, čiji sin Anel brani boje prvog tima ekipe s Grbavice.