Šaćiri: U Beogradu će mi zviždati

Fudbaler Liverpula Đerdan Šaćiri rekao je da se ne brine kako će ga dočekati navijači Crvene zvezde u Beogradu kada Liverpul bude gostovao prvaku Srbije.

Pošto navijači Zvezde ne mogu u Liverpul ove srijede, Šaćiri je upitan šta očekuje od utakmice u Beogradu i rekao je da će biti onih koji će zviždati.

"Naravno, neki će mi možda zviždati, ali ću na to gledati kao i na svaku drugu utakmicu. Na kraju krajeva to je fudbalska utakmica. To je važna utakmica i mi hoćemo da pobijedimo, sport nije politika", rekao je Šaćiri, prenosi Liverpool Echo.

Švajcarac albanskog porijekla dodaje da hoće da se nametne menadžeru Jirgenu Klopu koji mu je nedavno ukazao povjerenje od starta utakmice protiv Hadersfilda.

Klop međutim nije bio zadovoljan mnogim početničkim greškama protiv Hadersfilda i zahtijeva od fudbalera da to poprave do utakmice sa Crvenom zvezdom u srijedu, prenosi B92.

"Baš se unio, hoće najbolje od vas i da date sto posto. Ako vidi da nešto nije na tom nivou, vikaće na vas, što je i uradio! To je normalno. Na kraju smo dobili taj meč i to je najvažnije. Moraćemo da analiziramo i vidimo šta je bilo dobro, a šta nije ali sam ponosan što nismo primili gol, to je pozitivno. Sad je vrijeme za oporavak i ubrzo nas čeka nova utakmica", zaključio je Šaćiri.

Njegov saigrač iz Liverpula Džo Gomes rekao je da će "redsi" u srijedu igrati protiv dobre ekipe koju će tretirati s poštovanjem.

"Te utakmice (sa Zvezdom) mogu da budu ključne za plasman u grupi Lige šampiona. Razočarani smo poslije Napolija i gola u finišu. Sve i dalje imamo pod kontrolom i možemo da osvojimo potrebne bodove", rekao je Gomes.