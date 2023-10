Sada i zvanično: Runi se vratio u engleski fudbal

Legenda engleskog fudbala i Mančester Junajteda danas je i zvanično proglašen za novog trenera drugoligaša Birmingema.

Kako je saopšteno iz kluba, čuveni Englez potpisao je ugovor na tri i po godine, a u stručnom štabu će mu se pridružiti dva dobro poznata fudbalska imena Ešli Kol i Džon Ošea.

"Uvjereni smo da će njegovo imenovanje, uz podršku njegovog sopstveno odabranog trenerskog štaba, rezultirati u mladom, napadačkom timu koji će oduševiti naše navijače. Vrijeme imenovanja omogućiće Vejnu da procijeni igrački kadar i da radi sa Krejgom Gardnerom na potrebama tima za regrutovanje pre januarskog i ljetnjeg prelaznog roka. Ovo je odlučujući trenutak za ovaj fudbalski klub", saopšteno je iz kluba.

Vodiće klub u kojem se proslavio bivši srpski fudbaler Nikola Žigić tako što je golom u finalu protiv Arsenala doneo Liga kup, kao najveći rezultat u istoriji kluba, i plasman u Evropu.

Runi se tako vratio u Englesku kao menadžer jer je prije toga vodio Derbi Kaunti, manje-više s uspjehom kada se pogleda da je tada bilo katastrofalno finansijsko stanje među Ovnovima, a kao posljednji trenrski angažman bio je američki Di-Si junajted.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract. Welcome to Blues, Wayne!