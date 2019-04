Safet Sušić kritikovao Senada Lulića: Njemu su okupljanja izlet

Reći da su okupljanja odmor, uživanje u kolačima i pokloni, govori o ličnom pristupu Senada Lulića prema reprezentativnom dresu, kazao je Safet Sušić za "Nezavisne", oštro kritikujući razgovor bivšeg bh. reprezentativca sa nekadašnjim golmanom Slovenije Samirom Handanovićem.

Njih dvojica su prošlog vikenda u tunelu stadiona "Đuzepe Meaca" uoči meča Serije A između Intera i Lacija razmijenili iskustva iz reprezentativnih dana. Uhvatile su to kamere, a ono što je Lulić rekao nije se svidjelo popularnom Papetu, na čijem je spisku fudbaler Lacija bio u selektorskoj eri od 2009. do 2014.

"To pitanje kako ko gleda na okupljanja reprezentacije treba postaviti Senadu Luliću. Odgovorno tvrdim da za vrijeme mog mandata za svaku utakmicu smo se pripremali i ponašali maksimalno ozbiljno i disciplinovano. Ako on nije to tako shvatio, onda to govori o njegovom odnosu prema reprezentativnom dresu. Očigledno da su njemu okupljanja bila izlet, dok meni i smatram većini igrača to nije bilo tako", poručio je Safet Sušić, bivši selektor BiH.

Lulić je u dresu BiH odigrao 57 utakmica i postigao četiri gola. Bio je i dio tima koji je ostvario najveći uspjeh u istoriji, nastup na Mundijalu 2014. u Brazilu.

"Kod nas je reprezentacija kao da dođeš malo na odmor. Jedeš kolače, vidiš se sa familijom, pokloni… onda idu utakmice i tu si mrtav. Tako je bilo kod nas", rekao je Lulić, a nekadašnji čuvar mreže Slovenije Handanović je kratko odgovorio:

"Kod nas nije bilo tako. Kod nas je bilo ozbiljno."

"Zmajevi" su pod Sušićevom dirigentskom palicom osim na SP izborili i plasman u baraž. Sušić naglašava da rezultati potvrđuju da su vladali red i rad.

"Treba pitati Edina Džeku, Miralema Pjanića, Emira Spahića... i brojne druge vrhunske igrače neka oni kažu je jesu li reprezentativna okupljanja zezanje, provod, pokloni... Reprezentacija je sa mnom odigrala dva izvrsna kvalifikacijska ciklusa. Plasirali smo se na Mundijal. Da nije bilo profesionalnog odnosa i da se nismo pripremali na najbolji način, sigurno ne bismo imali ni rezultate. Lulić je mogao još da posluži reprezentaciji, rano je digao ruke od svega, ali je očigledno da je on u svemu imao neki lični interes", dodao je Sušić.

Fudbaler Lacija oprostio se od bh. reprezentacije krajem 2017. nakon neuspjelog pokušaja plasmana na SP sa selektorom Mehmedom Baždarevićem.

"Kod mene su svi igrači davali ne 100 posto, nego 200 posto svojih mogućnosti, pa konkretno i Lulić. Znam da su me mnogi čak kritikovali da sam previše strog po pitanju discipline. U reprezentaciji sam radio onako kako se radi u najvećim svjetskim klubovima. Ako govorimo o izlascima, igrači su imali pravo na to, ali samo onda kada je to planom bilo predviđeno. Nije bilo zabranjeno da se vide sa porodicom, ali je i za to postojalo predviđeno vrijeme. Treba pitati Lulića da objasni svoju izjavu", istakao je Baždarević za "Nezavisne".

A nekadašnji "zmaj" ni dan kasnije nije odstupio od svojih tvrdnji.

"Nisam je rekao ništa novo, niti nešto što se ne zna. Narod to može shvatiti ili preformulisati kako hoće. Pogotovo je to kada je okupljanje u Sarajevu, kada smo na Ilidži... U Zenici je malo drugačije. Odradimo trening pa smo slobodni cijeli dan... Rekao sam kolači, onda tu je i familija... Umrtvi te to", izjavio je u ponedjeljak Lulić za SportSport.ba.