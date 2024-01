Saga gotova: Sančo će ponovo zaigrati fudbal

Sančo je u Mančester junajtedu bio od 2021. godine, a ove sezone je odigrao samo tri utakmice za klub sa "Old traforda".

Stara ljubav zaborava nema, Džejdon Sančo će se vratiti u Borusiju iz Dortmunda. Nekadašnji reprezentativac Engleske, kojeg su milioneri doveli iz podmlatka Mančester sitija, ponovo će nositi dres kluba koji ga je i lansirao u fudbalsku orbitu.

Tako će napokon biti završena saga sa odlaskom Sanča iz Mančester junajteda. Momak koji je sa Dortmundom ranije osvajao Kup, ali i Super Kup Njemačke, trenirao je samostalno, zbog kršenja pravila kluba.

U međuvremenu, menadžer Junajteda Erik Ten Hag želio je izvinjenje od Sanča, ali Englez se prilično zainatio. Sančo je bio povezivan i sa prelaskom u Saudijsku Arabiju.

Jadon Sancho, just waiting for the green light to travel to Borussia Dortmund training camp in Marbella. Manchester United and BVB are closing in on loan deal this morning. Almost there. pic.twitter.com/eeMWRV8LR9