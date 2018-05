Salah i zvanično najbolji igrač Premijer lige

Mohamed Salah, fudbaler Liverpula, zvanično je proglašen za najboljeg igrača sezone Premijer lige.

Salah je u prvenstvu postigao nevjerovatan 31 gol na 35 nastupa, a u konkurenciji je i za osvajanje "Zlatne lopte".

Egipćanin je u trci za nagradom pobijedio Davida de Heu (Junajted), Harija Kejna (Totinhem), Džejmsa Tarkovskog (Barnli), Kevina De Brujnea i Rahima Sterlinga (Siti).

"Veoma sam srećan, velika je čast osvojiti ovu nagradu. Uvijek mi je bilo u glavi da se vratim u Premijer ligu i pokažem ljudima koji su pričali da nisam bio dovoljno dobar u mom prvom boravku ovdje", rekao je Salah poslije preuzimanja nagrade.

"I'm very happy, it's an honour to win this award. It was always in my mind to come back to the @premierleague to show the people that say I didn't succeed here the first time."



https://t.co/315A8o3OVR pic.twitter.com/ohJXftRIn5