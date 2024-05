Salah ostaje u Liverpulu

Mohamed Salah najavio je da će i naredne sezone nositi dres Liverpula, kluba čiji je član od 2017. godine.

Egipćanin sa ''Redsima'' ima ugovor do juna iduće godine, a zbog određenih ponuda o kojima se pisalo, slabije forme u drugom dijelu sezone, kao i zbog odlaska trenera Jirgena Kloppa, govorilo se o potencijalnom odlasku napadača sa ''Enfilda''.

Međutim, objavom na Instagramu, Salah je pokazao da ne namjerava nigdje da ide u narednih godinu dana.

''Znamo da se jedino trofeji traže u Liverpulu i učinićemo sve što je moguće da se oni osvajaju i iduće sezone. Naši navijači to zaslužuju, a mi igrači ćemo se boriti do krajnjih granica da to i ostvarimo'', poručio je Salah.

Sjajni napadač je u Liverpulu odigrao ukupno 250 prvenstvenih utakmica i postigao 155 golova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.